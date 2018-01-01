جدة 14 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 01 يناير 2018 م واسنظمت دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة رحلة ترفيهية لزيارة الواجهة البحرية الجديدة بكورنيش جدة لنزلائها من كبار السن في إطار سلسلة من البرامج والأنشطة الهادفة للترويح عنهم وإخراجهم من العزلة وإحياء الفرحة في قلوبهم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.ورافق المسنون في رحلتهم وفد من أقسام الدار الإدارية والطبية والاجتماعية وقضوا وقتاً ممتعاً وشعروا خلاله أنهم بين أهلهم وذويهم.// انتهى //21:51ت م