طرابلس 15 ربيع الآخر 1439ه الموافق 02 يناير 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تصريحات رئيس أركان القوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، التي قال فيها إن عدداً كبيراً من عناصر داعش في سوريا والعراق تم نشرهم في ليبيا بصورة ملحوظة، وأن أعضاء من التنظيم وصلوا فعلياً من خلال شبكة دولية بزعامة قطر التي سهلت دخول الأموال والأسلحة لليبيا.وتطرقت إلى إصدار القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قرارًا بإنشـاء كتيبـة التدخل السريع ، وتعيين المُقدم عماد عمران السنوسي الزوي آمـرًا لها، مبينة تبعية الكتيبة لهيئة السيطرة التابعة للقيادة العامة للقـوات المسلحة.وحذرت الصحف من استمرار الانقسام السياسي، وتفشي الأوبئة،نتيجة الوضع البيئي السيئ و النقص الحاد فى الأدوية والأمصال والخدمات الصحية .وسلطت الضوء على التوتر السياسي وأثاره السلبية على الوضع الاقتصادي في ليبيا، مشيرة إلى أن هذا التوتر تسبب بمزيد من التدهور .وعرجت على إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انخفاض معدل ضحايا الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا،في شهر ديسمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي .وبينت الصحف مباركة المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية، صلاح الدين الجمالي، للخطوات المبذولة لعقد المؤتمر الوطني الليبي الجامع، وتأييده ومباركته للمبادرة، وثناءه على جهود ومساعي اللجنة في إنجاح المؤتمر، وإنجاحكل المساعي الإقليمية والدولية الرامية نحو السلام.// انتهى //08:38ت م