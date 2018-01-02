جيزان 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واسرأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان رئيس المجلس التعليمي بالمنطقة عيسى بن أحمد الحكمي أمس، اجتماع المجلس الثاني الذي استضافه مركز القيادات بتعليم صبيا، بحضور نائب رئيس المجلس مدير تعليم محافظة صبيا الدكتور عسيري الأحوس, وأعضاء المجلس وعدد من الأكاديميين بجامعة جازان.وأكد الحكمي أهمية دور المجلس التعليمي وهدفه في دعم التحديات والصعوبات في المنطقة، داعياً للاستفادة من المجلس التعليمي في معالجة الفاقد التعليمي لطلاب الحد الجنوبي, مشيراً إلى أهمية التركيز على التوصيات للمجلس التعليمي والتي سيكون لها دور كبير في معالجة القضايا التي ترتبط بالأسرة والمجتمع إضافة إلى دعم المبادرات وتعاون الجامعات في قبول طلاب الحد الجنوبي.ونوه مدير عام تعليم جازان بما يجده التعليم في المنطقة من الدعم الكبير من قبل القيادة الحكيمة، مؤكداً السعي الكبير لتذليل كافة الصعوبات في الميدان وتقديم كل العون في سبيل إنجاح العملية التعليمية والتربوية.وتناول الاجتماع العديد من المحاور المدرجة على جدول أعماله شملت ورقة عمل بعنوان منظومة القيم التربوية وتوجيه السلوك, وأخرى بعنوان الرسوب المتكرر في المرحلة الابتدائية، وورقة عمل بعنوان مدارس الحد الجنوبي.كما جرى في ختام الاجتماع استعراض التوصيات التي تضمنت تدريب معلمي الصفوف الأولية وتشكيل لجنة مشتركة بين تعليم جازان وصبيا بالتعاون مع جامعة جازان لمعالجة الرسوب والفاقد التعليمي في مدارس الحد الجنوبي.// انتهى //08:51ت م