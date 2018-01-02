الرياض 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واستلقى مركز الاتصال 937 بوزارة الصحة خلال الأسبوع الماضي 4400 بلاغا، فيما تلقى 296 طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر، وقدم المركز 17693 استشارة طبية خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة إلى المركز 37314 مكالمة، وعدد 13771 استفساراً، و 1154 طلباً للإقلاع عن التدخين.ويُقدم مركز 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به الصحة، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة، ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.ويُعد مركز خدمة 937 أحد أهم المبادرات في الصحة، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي، وبمتابعة مباشرة من وزير الصحة.// انتهى //09:12ت م