الرياض 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واسعُقدت الجمعية العمومية العادية لنادي هجر أمس اجتماعها ، بحضور رئيس مجلس الإدارة حمد العريفي وكافة الأعضاء ، وذلك بمقر النادي بالأحساء .وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة الذي رحب من خلالها بالحضور ، مقدماً شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على ما يلقاه النادي من دعم ورعاية واهتمام ، كاشفاً بأن افتتاح منشأة نادي هجر الجديدة ستكون خلال الأسابيع المقبلة .واستعرض الاجتماع التقرير الإداري والمالي وأنشطة ونتائج جميع الألعاب للموسم الرياضي 2016 - 2017 م .من جهته أكد مندوب الهيئة العامة للرياضة هيثم الناصر حرص الهيئة العامة للرياضة على عقد الجمعيات العمومية للأندية بشكل سنوي ووضوح جميع إيرادات ومصروفات النادي لأعضائها.// انتهى //09:14ت م