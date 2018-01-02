رياضي / نادي هجر يعقد جمعيته العمومية العادية
الثلاثاء 1439/4/15 هـ الموافق 2018/01/02 م واس
الرياض 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واس
عُقدت الجمعية العمومية العادية لنادي هجر أمس اجتماعها ، بحضور رئيس مجلس الإدارة حمد العريفي وكافة الأعضاء ، وذلك بمقر النادي بالأحساء .
وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة الذي رحب من خلالها بالحضور ، مقدماً شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على ما يلقاه النادي من دعم ورعاية واهتمام ، كاشفاً بأن افتتاح منشأة نادي هجر الجديدة ستكون خلال الأسابيع المقبلة .
واستعرض الاجتماع التقرير الإداري والمالي وأنشطة ونتائج جميع الألعاب للموسم الرياضي 2016 - 2017 م .
من جهته أكد مندوب الهيئة العامة للرياضة هيثم الناصر حرص الهيئة العامة للرياضة على عقد الجمعيات العمومية للأندية بشكل سنوي ووضوح جميع إيرادات ومصروفات النادي لأعضائها.
// انتهى //
09:14ت م