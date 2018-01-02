‏‫الباحة 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً، انطلاق فعاليات ملتقى المهنة التقني الأول الذي تنظمه الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة وذلك بمقر الكلية.وأعرب عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته وتدشينه للملتقى الأول للمهنة، الذي يهدف إلى تعريف الخريجين من الكلية والمعهد بقطاعات الأعمال والمؤسسات والشركات في منطقة الباحة وفرص التوظيف المناسبة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم التقنية والفنية والمهنية.وبين القرني أن الملتقى يعتبر امتدادا لمبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية 2030، مشيراً إلى أن الملتقى سيستقبل الزوار من الساعة الواحدة ظهراً الى الساعة السادسة مساء لمدة يومين اعتباراً من يوم غد الاربعاء، بمشاركة عدد من الجهات وقطاعات الأعمال المختلفة، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل مصاحبة عن المهنة و حقوق و واجبات العمل، منوهاً بما تحظى به الكلية والمعهد ومن دعم وتوجيه من سمو أمير منطقة الباحة لكل أعمالها وأنشطتها.// انتهى //09:16ت م