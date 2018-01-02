جيزان 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واسأعلنت جائزة السنوسي الشعرية التي يشرف عليها ويرعاها مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان, عن تشكيل هيئتها الاستشارية لتضم مجموعة من أدباء ومثقفي المنطقة، فيما تم اعتماد تكليف محمد بن إبراهيم يعقوب, أميناً عاماً للجائزة.وأوضح أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس رستم كبيسي, أن تشكيل الهيئة الاستشارية يأتي في إطار تطوير الجائزة إلى آفاق أوسع بتوجيه سمو أمير منطقة جازان، مبيناً أن أعضاء الهيئة هم الأدباء إبراهيم مفتاح، وأحمد البهكلي، وعبد الرحمن الرفاعي، وعمر طاهر زيلع، ويحي السنوسي، وأحمد الحربي، والدكتور حسن حجاب، والدكتور محمد حبيبي، والدكتور إبراهيم أبو هادي.يُذكر أن جائزة السنوسي تحمل اسم الشاعر محمد بن علي بن محمد السنوسي - رحمه الله -، الذي يعد أحد الأسماء المؤثرة في خارطة الشعر في المملكة, حيث جرى تنظيمها خلال السنوات الخمس الماضية , فيما استقبلت الجائزة في دورتها السادسة للعام الحالي, 78 مشاركة من 14 دولة هي مصر والعراق واليمن والأردن وفلسطين وسلطنة عمان وسوريا وتونس والجزائر والمغرب وبوركينا فاسو ومالي والسودان إلى جانب المملكة، فيما جاءت 63 مشاركة من الشعراء الرجال و 15 مشاركة نسائية, ويجري العمل حالياً لتحكيم المجموعات الشعرية المتنافسة تمهيداً للاحتفال بالفائزين منتصف شهر يناير الحالي.// انتهى //09:35ت م