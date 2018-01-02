الرياض 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واسوقّعت جامعة الملك سعود بمقرها بالرياض أمس ، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للدراجات ، لإنشاء مركز تدريب لرياضة الدراجات بالمدينة الجامعية للطالبات .ونصت المذكرة التي وقعها كل من عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور فهد القريني ، و المدير التنفيذي للاتحاد المهندس فواز أبو طالب ، على ممارسة الطالبات لرياضة الدراجات وتدريبهم داخل المدينة الجامعية للطالبات مع تكفل الاتحاد السعودي للدراجات بكافة المعدات والتجهيزات الخاصة باللعبة .// انتهى //09:37ت م