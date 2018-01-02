القاهرة 15 ربيع الآخر 1439 هــ الموافق 02 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان المملكة بدأ تنفيذ الضريبة المضافة ورفع أسعار الوقود في إطار الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تقوم بها .وتابعت المظاهرات الإيرانية المتصاعدة التي واجهتها السلطات الإيرانية بمزيد من العنف وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والمئات من المعتقلين في كافة المناطق الإيرانية ، والدعوات الدولية الرافضة لاستخدام وسائل القمع لمواجهة المتظاهرين .وأشارت إلى أن حركتي فتح وحماس الفلسطينيتان أعلنتا رفضهما لقرار الليكود بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية ،محذرة من خطورة ذلك لكونه ينسف جميع الاتفاقات الموقعة ويمثل استفزازا لايمكن السكوت عليه وانتهاك صارخ لكافة القرارات الدولية ذات السلطة بفلسطين.ورصدت معظم الصحف التطورات التي حدثت في مصر خلال عام 2017 المنصرم الذي كان صعبا على الاقتصاد والمواطنين ،معبرة عن أملها في أن يحمل العام الميلادي الجديد 2018 المزيد من الانجازات وتحسين الأوضاع الاقتصادية بعد أن تم انجاز العديد من المشاريع القومية الكبرى .//انتهى //09:59ت م