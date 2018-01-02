المدينة المنورة 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واستقيم الجمعية التعاونية متعددة الاغراض بالمدينة المنورة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة السبت القادم لقاءً تعريفياً عن القيمة المضافة يقدمها خالد الشليل.وسيناقش اللقاء عدة محاور من أبرزها فهم ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها ونماذج الفواتير والفرق بين الضريبة الصفرية والمعفاة وكيفية حساب ضريبة القيمة المضافة.// انتهى //10:00ت م