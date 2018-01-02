بيروت 13 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 31 ديسمبر 2017 م واسواصلت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم متابعة الأزمة العالقة في ملف ترقية عدد من الضباط في الجيش اللبناني وسط تجاذب بين الأفرقاء السياسيين.وأخبرت عن إصابة 4 بجراح في إحدى ضواحي مدينة تورينو الإيطالية نتيجة إنفجار قنبلة محلية الصنع ليلة رأس السنة الميلادية .ولفتت الى مقتل 4 أشخاص طعنا بالسكاكين في عمليات منفردة بالعاصمة البريطانية لندن خلال الـ24 ساعة الماضية حسب ما أفاد به مكتب سكوتلاند يارد.وتطرقت صحف لبنان إلى مطالبة رئيس كاتلونيا المقال كارلوس بوغديمون بمفاوضات سياسية وباعادة مدريد حكومته المقالة بعد إعلان الإقليم من جانب واحد .// انتهى //10:01ت م