عام / المتظاهرون في ايران يحرقون مراكز الشرطة
الثلاثاء 1439/4/15 هـ الموافق 2018/01/02 م واس
طهران 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واس
هاجم متظاهرون مراكز شرطة وأشعلوا النيران بها في بعض مدن إيران التي استمرت فيها الاحتجاجات .
وأظهرت رسائل وفيديوهات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تزايد المظاهرات في مدن مختلفة ، مرددة شعارات مناهضة للحكومة وإحراق سيارات ، ضمن احتجاجات بسبب التضخم والبطالة والفساد .
وفي مدينة كرمانشاه، أشعل المتظاهرون النار في نقطة لشرطة المرور ، بينما حدثت صدامات في بلدة قاهدريجان في وسط إيران بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يحاولون احتلال مركز شرطة،حيث أشعلت النيران في جزء منه .
وأعلن عن مقتل ضابط شرطة في مدينة نجف أباد، وسط ايران .
وزعمت السلطات الايرانية أن أحد المتظاهرين استغل الوضع وأطلق الرصاص من بندقية صيد على ضباط الشرطة فقتل أحدهم، وأصاب ثلاثة آخرين .
وهددت وزارة الاستخبارات الإيرانية باستخدام القوة الصارمة في مواجهة ماتصفهم بمثيري الشغب.
// انتهى //
10:03ت م