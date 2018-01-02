نجران 15 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 02 يناير 2018م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة تقنية المعلومات اليوم، برنامجاً تدريبياً على كيفية المراسلات الإلكترونية "راسل"، وتم نقله من خلال بوابة التدريب "عين" لجميع مكاتب التعليم بالمحافظات.واستهدف البرنامج 60 متدربة من مختلف الإدارات النسائية بتعليم المنطقة بهدف تعريفهن على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وكذلك على الطريقة الصحيحة والدقيقة لكيفية استخدام نظام المراسلات الإلكترونية "راسل"، وكيفية استخدام الطريقة المثلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة على المعاملات، إضافة إلى التعريف بطريقة استلام جميع المراسلات والمكاتبات الصادرة وتسجيلها وإرسالها لجهاتها، والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالمراسلات الواردة والصادرة.// انتهى //20:21ت م