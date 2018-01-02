حائل 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واسوقعت جمعية الثقافة والفنون بحائل أمس اتفاقية شراكة مع الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، ممثلة بمركز الحي بمدرسة حطين الابتدائية ومع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وذلك ضمن مبادرة التعليم مدى الحياة "استدامة" التي تبنتها وزارة التعليم ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 للوصول لرؤية 2030 وذلك بتعليم حائل .وأبان مدير جمعية الثقافة والفنون بحائل خضير الشريهي أن الاتفاقية مع مركز الحي المتعلم تهدف لنشر الثقافة الفنية في عدد من المجالات، كصناعة الافلام وهندسة الصوت والتصوير الفوتوغرافي عبر إكساب المتدربين والمستفيدين مهارات تطبيقيه تساعدهم على دخول سوق العمل .من جانبه بين مشرف الحي المتعلم عبد العزيز العديم أن هذه الشراكة تأتي تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية والتحول الوطني،حيث تضمنت إقامة عددا من البرامج والدورات التعليمية والمهارات الحياتية والتوعوية والمهنية التي نص عليها الدليل التنظيمي لتعليم الكبار، وقال " لقد حرصنا أن تكون الشراكة مع مؤسسات ذات خبرة وجودة وتخصص في هذه المجالات وغيرها لكي يكون المخرج ذا كفاءة عالية قادرًا على تحدي الصعوبات والعقبات التي أمامه .// انتهى //20:22ت م