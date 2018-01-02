عام / وفاة مقيم باكستاني إثر سقوط شظايا مقذوفات حوثية باتجاه محافظة الحُرّث
الثلاثاء 1439/4/15 هـ الموافق 2018/01/02 م واس
جيزان 15 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 02 يناير 2018م واس
أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الثلاثاء بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحُرّث، نتج عنها وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية بالإضافة لتضرر ثلاثة منازل ومركبة.
وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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20:22ت م