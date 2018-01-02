عام / وفاة مقيم باكستاني إثر سقوط شظايا مقذوفات حوثية باتجاه محافظة الحُرّث

الثلاثاء 1439/4/15 هـ الموافق 2018/01/02 م واس
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جيزان 15 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 02 يناير 2018م واس
أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت ‏مساء اليوم ‏الثلاثاء بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ‏الحُرّث، نتج عنها ‏وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية بالإضافة لتضرر ‏ثلاثة منازل ومركبة.
وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.
// انتهى //
20:22ت م