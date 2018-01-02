جيزان 15 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 02 يناير 2018م واسأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت ‏مساء اليوم ‏الثلاثاء بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ‏الحُرّث، نتج عنها ‏وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية بالإضافة لتضرر ‏ثلاثة منازل ومركبة.وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.// انتهى //20:22ت م