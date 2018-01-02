تونس 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واستمكنت قوات الأمن التونسية من القبض على أحد العناصر الارهابية التابع لاحدى دول المغرب العربي .وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم بأن العنصر الموقوف من العناصر الخطيرة المنتمية إلى تنظيم إرهابي، ويقيم مع الجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال منذ 10 سنوات ، مشيرة إلى أنه يخضع الأن للتحقيق والبحث في إطار المجمع القضائي الخاص بمكافحة الإرهاب بالعاصمة التونسية.// انتهى //21:24ت م