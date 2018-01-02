عام / الأمن التونسي يلقي القبض على أحد العناصر الإرهابية
الثلاثاء 1439/4/15 هـ الموافق 2018/01/02 م واس
تونس 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واس
تمكنت قوات الأمن التونسية من القبض على أحد العناصر الارهابية التابع لاحدى دول المغرب العربي .
وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم بأن العنصر الموقوف من العناصر الخطيرة المنتمية إلى تنظيم إرهابي، ويقيم مع الجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال منذ 10 سنوات ، مشيرة إلى أنه يخضع الأن للتحقيق والبحث في إطار المجمع القضائي الخاص بمكافحة الإرهاب بالعاصمة التونسية.
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