عام / مدني الحدود الشمالية ينظم اللقاء التعريفي لبرنامج " جاهز"
الثلاثاء 1439/4/15 هـ الموافق 2018/01/02 م واس
عرعر 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واس
نظمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية اليوم اللقاء التعريفي ببرنامج جاهز الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , وذلك بمقر النادي الأدبي الثقافي بمدينة عرعر .
وتضمن اللقاء التعريف بالبرنامج وأهدافه وآلية تطبيقه وشركاء التنفيذ من خلال عرض قدمته إدارة السلامة والإجابة على استفسارات الحضور لكافة الأمور المتعلقة بالبرنامج .
// انتهى //
21:24ت م