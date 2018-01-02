عرعر 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واسنظمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية اليوم اللقاء التعريفي ببرنامج جاهز الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , وذلك بمقر النادي الأدبي الثقافي بمدينة عرعر .وتضمن اللقاء التعريف بالبرنامج وأهدافه وآلية تطبيقه وشركاء التنفيذ من خلال عرض قدمته إدارة السلامة والإجابة على استفسارات الحضور لكافة الأمور المتعلقة بالبرنامج .// انتهى //21:24ت م