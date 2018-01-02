عرعر 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واسعقدت جامعة الحدود الشمالية اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور سعيد بن عمر آل عمر.وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة حيالها، بالاضافة الى مناقشة المجلس العديد من المواضيع الأخرى التي تهم الجامعة حيث تمت الموافقة على تعيين عدد من مبتعثي الجامعة كأعضاء هيئة تدريس بالجامعة وترقية عدد ثلاثة وسبعون من المعيدين والمعيدات الذين حصلوا على الماجستير ويدرسون حالياً مرحلة الدكتوراه إلى درجة محاضر وفق أولوية التسجيل لمرحلة الدكتوراه ووفق الشواغر المتاحة كلما توفر شاغر ، ووافق المجلس على منح درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1438/1439هـ والبالغة أعدادهم (939) طالبًا وطالبة.واعتمد المجلس أسماء الطلاب والطالبات المقبولين في الدفعة السادسة لبرنامج الماجستير في اللغة العربية, والموافقة على مقترح إعادة تشكيل هيئة تحرير مجلة الشمال العلمية بالجامعة.// انتهى //21:28ت م