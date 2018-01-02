عام / الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يباشر 1295 حالة إسعافيه خلال ثلاثة أشهر
الثلاثاء 1439/4/15 هـ الموافق 2018/01/02 م واس
عرعر 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واس
باشرت الفرق الإسعافية بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية خلال الثلاثة الأشهر الماضية للعام الحالي 1295 حالة إسعافيه .
وأوضح المتحدث الإعلامي بالفرع مساعد غالي أن إحصائية الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق الإسعافية في المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي أسفرت عن 9 حالات وفاة و 310 مصاب و552 حالة مرضية , مشيراً إلى أنه تم التعامل مع 424 حالة بين المعالجة في أماكن تواجدها أو رفضها للنقل أو أسباب أخرى .
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