عرعر 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واسباشرت الفرق الإسعافية بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية خلال الثلاثة الأشهر الماضية للعام الحالي 1295 حالة إسعافيه .وأوضح المتحدث الإعلامي بالفرع مساعد غالي أن إحصائية الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق الإسعافية في المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي أسفرت عن 9 حالات وفاة و 310 مصاب و552 حالة مرضية , مشيراً إلى أنه تم التعامل مع 424 حالة بين المعالجة في أماكن تواجدها أو رفضها للنقل أو أسباب أخرى .// انتهى //21:35ت م