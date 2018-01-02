إسلام آباد 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واسأصيب ستة جنود باكستانيين جراء انفجار استهدف اليوم نقطة للقوات شبه العسكرية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية في بيان أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من نقطة لقوات فليق الحدود الشبه عسكرية، وعقبه إطلاق من قبل مسلحين مجهولين.وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على اثنين من المسلحين الذين أطلقوا النار عقب الانفجار .وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في مدينة كويتا، وتم إطلاق عملية تمشيط مكثفة للبحث عن العناصر المسئولة عن تنفيذ الانفجار والهجوم، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية .// انتهى //21:36ت م