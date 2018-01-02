القاهرة 15 ربيع الآخر 1439 هــ الموافق 02 يناير 2018 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بمقر الجامعة العربية مع رئيس الهيئة العليا للتفاوض السورية الدكتور نصر الحريري، على رأس وفدٍ من الهيئة ضمَّ أعضاء من منصات المعارضة المختلفة .وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي في تصريح له اليوم : إن أبو الغيط استمع من الحريري إلى تقييم شامل حول جولة جنيف الثامنة من المفاوضات التي عُقدت خلال شهر ديسمبر الماضي، وأسباب فشلها في الوصول إلى حلول وسط بين النظام والمعارضة .وأضاف أن الأمين العام للجامعة العربية نوّه خلال اللقاء برؤية المعارضة وبنجاحها في تشكيل وفدٍ موحد، وبإدراكها لمصلحة الشعب السوري، ولعدم وجود بديل حقيقي للمسار السياسي .وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط أكد دعم الجامعة العربية للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة في جنيف، مشددًا على ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسئولياتهم الوطنية لإخراج سوريا من هذه الأزمة الطاحنة التي ألمت بها .وأوضح عفيفي أن رئيس الهيئة العليا للتفاوض السورية طلب من الأمين العام للجامعة العربية اضطلاع الجامعة العربية بدور أكبر في دعم المسار السياسي بين الحكومة والمعارضة السورية، لافتًا الانتباه إلى أن أبو الغيط أكد استعداد الجامعة العربية الكامل للقيام بأي دور يخدم مصلحة الشعب السوري .// انتهى //21:49ت م