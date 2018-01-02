جدة 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واسبحث المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام كوثر مع مدير قسم الشؤون الدينية للقوات المسلحة البرية بالمنطقة الغربية العقيد حميدان الصالحي أوجه التعاون بين الجهتين في مجال تقديم الوقف برامج تريبية لمنسوبي القوات المسلحة وأسر شهداء الواجب .وجرى في اللقاء الذي عُقد ، بمقر الجامعة اليوم مناقشة مجالات التعاون بين الوقف العلمي والقوات البرية وأهمية بناء شراكة دائمة لإقامة برامج تدريبية لمنسوبي القوات البرية بالمنطقة، وكذلك خدمة أسر الشهداء في الحد الجنوبي علميًا واجتماعيًا.وأكد الدكتور كوثر أهمية تحقيق التعاون الإيجابي والشراكة التنموية بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع التطوعية بما يُسهم في تنمية الوطن.من جانبه أبان العقيد الصالحي أن اللقاء جاء بهدف بناء شراكة مع الوقف العلمي لتنفيذ برامج تعليمية بما يخدم منسوبي القوات المسلحة وأسر الشهداء منهم تقديراً لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا الذين يبذلون كل الجهد لخدمة وحماية بلاد الحرمين.// انتهى //21:53ت م