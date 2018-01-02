الخرطوم 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واسأكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن الخطة الاستراتيجية للسكة حديد تمضي لربط السودان بكل دول الجوار جنوباً حتى جوهانسبيرج، وغرباً حتى داكار وشرقاً حتى جيبوتي مروراً بإثيوبيا .وأشار خلال مراسم تدشين قطار ركاب ولاية الجزيرة الخرطوم اليوم، إلى المآسي التي صاحبت الطرق والأرواح التي أزهقت بسبب تدني السكة حديد سابقاً، مشيداً بمجاهدات عمال السكة حديد ومناهضتهم للاستعمار مع الانضباط في أداء الخدمة .// انتهى //21:54ت م