عرعر 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واسنفذت إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية الخطة المرورية بالتزامن مع فترة الاختبارات لطلاب وطالبات التعليم العام .وأوضح مدير إدارة المرور بالمنطقة العقيد مشبب القحطاني أن الخطة أعدت لتسهيل الحركة المرورية وتنظيم دخول الطلبة إلى المدارس ، بالإضافة إلى دوريات لرصد وضبط السلوكيات المرورية الخاطئة التي تعرض الطلاب للخطر .وأشار إلى أنه تم توزيع مايقارب 25دورية بمدينة عرعر توزعت حسب الخطة الأمنية المشتركة مع بقيت القطاعات الامنية بالمنطقة، لافتاً النظر إلى أنه لم تسجل حوادث في اليوم الأول ، مؤكداً أن الخطة مستمرة حتي انتهاء فترة الاختبارات .// انتهى //22:13ت م