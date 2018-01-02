الباحة 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 02 يناير 2018 م واسقلد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري اليوم، عدداً من ضباط الدفاع المدني بالمنطقة رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم.وهنأ العميد المنتشري الضباط المترقين، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم العملية وأن تكون الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.وعبر الضباط المترقين من جهتهم عن سعادتهم بهذه الترقية , سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن .// انتهى //22:13ت م