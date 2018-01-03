الرياض 16 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 03 يناير 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين الشريفين يعزي أسرة القاضي الجيراني.مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية الدفاع الوطني ونظام الوقاية من الإيدز.العالم يرفض قمع الملالي للمتظاهرين.محاكمة مصري يروج لفكر داعش بين الطالبات.عملية السلام تلفظ أنفاسها الأخيرة: حل الدولتين أصبح بعيد المنال.مستقبل سورية على طاولة اجتماع الرياض.90 % من المعتقلين في احتجاجات إيران أقل من 25 عاماً.البنوك السعودية: لا ضريبة على السحب من الصراف الآلي."غازكو": لا تغيير على أسعار غاز البترول المسال.أمير جازان بالنيابة يتابع ما سجلته أجهزة الرصد عن هزه أرضية شمال شرق صبيا.القاهرة: إعدام أربعة من الإخوان.. وتـأجيـل محاكـمـة الـمُـرشـد.الإنتربول السعودي يضبط خليجياً مطلوباً في قضية نصب واحتيالافتتاح أول مركز في الشرقية يهتم بضحايا التحرش الجنسي.مقتل أبرز قادة الانقلابيين في جبهتي حرض وميدي بغارة للتحالف.اللواء الأحمر يفلت من قبضة الحوثيين ويصل مأرب.دعوات الموت لـ«خامنئي» تخيف المرشد.تلميحات لتوافق عراقي كردستاني لإنهاء الأزمة.// يتبع //06:20 ت م 03:20جمت