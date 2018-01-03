وفي نفس الشأن جاءت صحيفة "عكاظ" بعنوان (نظام الملالي في الطريق إلى الهاوية!) .. تدهورُ أوضاع ميليشيا الحوثي الإيرانية يشكل قناعة واضحة بأن علاقة الميليشيا الطردية بنظام الملالي لم تعد سراً يذاع بل هي واقع تثبته الأحداث المتتالية في المنطقة.وقالت: فالمتأمل لما يحدث في إيران من ثورة شعبية وانتفاضات جماهيرية في كل المدن يرى أن هناك مؤشرات خطيرة ومشكلات متوالية تهدد نظام الملالي وبالتالي ستصب أيضاً على رؤوس الحوثيين.وأضافت: فمع استمرار الاحتجاجات الشعبية في إيران لليوم السادس على التوالي التي شارك فيها مئات الآلاف في مختلف المدن الإيرانية منذ الخميس الماضي وقتل فيها 21 شخصا حتى الآن، تقترب نهاية ميليشياتهم في اليمن، وعملائهم في سورية إذ منيت ميليشياتهم في اليمن بهزائم المتتالية على كل الجبهات، ليُقتل عشرات الانقلابيين على يد قوات الشرعية اليمنية خلال اليومين الماضيين، بينهم عدد من القيادات.واختتمت: تلك العلاقة الطردية بين إيران وميليشياتها الحوثية تشاركها الإمارة الصغيرة كمشاركتها لها في المؤامرات. فمليارات تنظيم الحمدين الحاضرة لإنقاذ نظام الملالي ليست سوى محاولة يائسة لتلافي النهاية الحتمية للطرفين ولأذرعهم التي عاثت في الأرض تخريباً وفسادا لتنطبق عليهم مقولة «المستجير بعمرو عند كربته... كالمستجير من الرمضاء بالنار»!.// انتهى //06:22 ت م 03:22جمت