طرابلس 16 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 03 يناير 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة مقتل 2 من قوات الجيش وإصابة 4 أخرين بمدينة بنغازي نتيجة القصف العشوائي .وركزت على الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، فايز السراج، للنيجر لبحت العلاقات الثنائية بين البلدين والأزمة التي تمر بها ليبيا .وأشارت الصحف إلى تجديد وفد مشايخ وحكماء الزنتان ودعمهم للجيش الليبي في حربه الشاملة للقضاء على الإرهاب في كافة مناطق ليبيا ، مشيدين بما تحقق من إنتصارات خلال 2017 م ضد الجماعات الإرهابية في بنغازي وجنوب البلاد ومناطق الهلال النفطي .وتطرقت إلى إعلان وزارة الداخلية الإيطالية تراجع أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا بنسبة تزيد على الثلث في 2017 مقارنة بالعام 2016، بعد تكثيف السلطات الليبية جهودها لمنع المهاجرين من مغادرة سواحلها خلال النصف الثاني من العام.ورصدت تطورات الأوضاع الأمنية في إيران في أعقاب تصاعد المظاهرات الشعبية ضد الحكومة والنظام احتجاجا على الفساد والبطالة وغلاء المعيشة ، مؤكدة أن مايحدث في إيران كان نتيجة سياسة النظام لعشرات السنيين التي مارست الكبت والتهميش ومساندة جماعات إرهابية بالخارج دون الإهتمام بالأوضاع الداخلية ، مشيرة لاعتقال 300 شخص ومقتل 21 أخرين .وتحدثت الصحف عن الأوضاع العسكرية والإنسانية فى عدة مدن سورية جراء القصف المتواصل من قوات النظام السورى ضد المدنيين .وعرجت على الانتصارات المتواصلة التي يحققها الجيش اليمني ضد الميليشيات الانقلابية في عدة محافظات .// انتهى //08:34ت م