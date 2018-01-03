إسلام آباد 16 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 03 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رد مجلس الأمن الوطني الباكستاني الرافض لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتقد دور باكستان في حرب الإرهاب .وتابعت اهتمام القيادة الباكستانية بالدفاع عن سيادة وسلامة باكستان وعدم المساومة على المصالح الوطنية .وأخبرت عن عزم وزير الخارجية الياباني القيام بزيارة رسمية إلى باكستان اليوم لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.وتحدثت الصحف في الشأن الأمني عن إصابة ستة جنود من رجال القوات شبه العسكرية بانفجار وقع الليلة الماضية في مدينة كويتا.وأشارت إلى تأثر برنامج الرحلات الجوية في مطارات إقليم البنجاب الباكستاني بسبب الضباب الكثيف الذي خيم على المناطق الوسطى من باكستان.أفغانياً تناقلت صحف باكستان مقتل وإصابة العشرات من عناصر تنظيم داعش بعمليات القصف التي تنفذها القوات الأفغانية على معاقل التنظيم في مناطق مختلفة من أفغانستان.وتطرقت في الشأن الإقليمي إلى سقوط المزيد من القتلى نتيجة لاستخدام النظام الإيراني العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بإسقاط النظام في إيران .// انتهى //09:41ت م