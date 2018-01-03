القاهرة 16 ربيع الآخر 1439 هــ الموافق 03 يناير 2018 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتطورات المظاهرات المتصاعدة في إيران ضد نظام الملالي من قبل الشعب الثائر المطالب بحقوقه وقيام السلطات الإيرانية بتصعيد عنفها ضد المتظاهرين الذين حولوا التظاهرات إلى انتفاضة دموية وسط تصاعد خشية النظام من تطورات الوضع وتزايد الضغط الدولي عليه.ونوهت بأن النظام الإيراني سعى إلى بث الطمأنة رغم اعترافه بسقوط 21 قتيلا حتى الآن واعتقال وسقوط المئات من الجرحى ،مبينة أن مرشد إيران علي خامئني قفز بعيدا إلى اتهام دولا خارجية بادعائه بأن الثورة ضد نظامه جاءت بدعم ممن وصفهم بأعداء إيران على حد قوله،مستعرضة في الوقت نفسه تصاعد المواقف الدولية المدينة للعنف الذي تمارسه السلطات ضد المحتجين المدنيين.وتناولت الصحف مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الموحد للقدس وذلك على الرغم من وجود قانون يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضوا من أصل 120 عضوا بالكنيست، معتبرة أياها بأنه خطوة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي كبير في القدس وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين.و أبرزت مواصلة قوات الشرعية اليمنية تقدمها في مختلف الجبهات في اليمن وتحرير مواقع جديدة في محيط العاصمة صنعاء واحباط محاولات تسلل للحوثيين في تعز وتدمير تعزيزات الانقلابيين وآلياتهم في مناطق عدة .محليا احتل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتبارا من 13 يناير الجاري بهدف الحفاظ على أمن وسلامة مصر الصفحات الأولى من الصحف المصرية اليوم ،إضافة إلى إعلان البنك المصري عن سداد 30 مليار دولار التزامات خارجية خلال 2017م من قروض و ودائع بدون تعثر أو تأجيل .و شملت تغطية الصحف كذلك الكشف عن مخزن كبير لتخزين المتفجرات والعبوات الناسفة في إحدى مناطق الجيزة بالعاصمة المصرية القاهرة وتنفيذ حكم الإعدام في 4 مصريين على خلفية عملية إرهابية أسفرت عن مقتل 3 من طلبة الكلية الحربية و 2 آخرين المعروفة بقضية "استاد كفر الشيخ" .// انتهى //09:47ت م