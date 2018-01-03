الرياض 16 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 03 يناير 2018 م واسزارت حرم رئيس جمهورية قبرص يرافقها حرس سفير قبرص لدى المملكة اليوم جمعية النهضة بالرياض، حيث كان في استقبالهن صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز الأمينة العامة للجمعية ونائب رئيسة الجمعية فوزية الراشد وعدد من عضوات مجلس الإدارة.وتعرفت حرم الرئيس القبرصي خلال الزيارة على تاريخ الجمعية منذ تأسيسها وبرامجها التي تقدمها للمرأة.تلى ذلك جلسة حوارية مفتوحة، هنأت حرم رئيس جمهورية قبرص جمعية النهضة على الإنجازات التي حققتها، بعدها زارت مقر شركة فنون التراث التابعة للجمعية تعرفت خلالها على الزي والتقاليد والتراث في المملكة قديماً، إضافة إلى الحرفيّات القائمات على صنع منتجات فنون التراث.// انتهى //20:10ت م