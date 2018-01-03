الصياهد 16 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 03 يناير 2018 م واسأتاحت لجنة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، 6 بوابات تعمل على مدار 24 ساعة، ضمن خطواتها التي تهدف إلى التيسير على مرتادي المهرجان ولاسيما سوق الإبل في المهرجان ، والذي يشهد مزاده إقبالاً كثيفاً من المهتمين بها وبصفقاتها.وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي أنّه نظرًا للإقبال المتصاعد على المزاد فقد تم تأجير جميع المواقع داخل المزاد والمرافق، وتم تجهيز محلات لبيع الأعلاف ، بالإضافة إلى توفير المياه بشكل يومي للإبل، ومحلات لبيع المستلزمات والمواد الغذائية.وأكد البقمي أن إدارة المزاد أتمّتْ تركيب جهاز صراف آلي داخله، لخدمة مرتادي المزاد وتسهيل إتمام صفقاتهم.وأضاف المتحدث الرسمي للمهرجان أن إدارة المزاد وفرت، الرعاية الطبية للإبل ومتابعتها، من خلال وجود فرق متخصصة من وزارة الصحة والزراعة ، وعيادة بيطرية ومركز خدمات لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث ستكون العيادة المقامة داخل المزاد مهيأة لإجراء عمليات جراحية للإبل عند الحاجة".// انتهى //20:12ت م