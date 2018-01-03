عام / محافظ الطائف يرأس اجتماع المجلس الشهري بالمحافظة
الأربعاء 1439/4/16 هـ الموافق 2018/01/03 م واس
الطائف 16 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 03 يناير 2018 م واس
ترأس معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني , مساء اليوم ، الاجتماع الشهري لمجلس المحافظة, بحضور رؤساء المراكز التابعة للمحافظة، ومديري ورؤساء الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومشايخ القبائل , وذلك بمقر ديوان المحافظة .
وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن معالجة التشوه البصري بالمناطق السياحية في مركزي الهدا والشفا ، إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات البلدية والمرورية ، وإيجاد الحلول لها من خلال توفير مواقف بالمنطقة المركزية وفك الاختناقات المرورية ، بالطرق والمحاور الرئيسية ، وربط طريق الشفا الدائري بطريق الجنوب بالإضافة إلى ربط طريق الرياض بمركز البهيته .
واستمع معاليه والحضور إلى أراء واقتراحات مدراء الجهات الحكومية حول الموضوعات التي تسهم في الارتقاء بالجانب السياحي والتنموي بالمحافظة , كاشفا معاليه عن تكوين فريق استشاري بالمحافظة للتكامل التنموي .
// انتهى //
20:20ت م