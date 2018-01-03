الطائف 16 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 03 يناير 2018 م واسترأس معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني , مساء اليوم ، الاجتماع الشهري لمجلس المحافظة, بحضور رؤساء المراكز التابعة للمحافظة، ومديري ورؤساء الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومشايخ القبائل , وذلك بمقر ديوان المحافظة .وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن معالجة التشوه البصري بالمناطق السياحية في مركزي الهدا والشفا ، إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات البلدية والمرورية ، وإيجاد الحلول لها من خلال توفير مواقف بالمنطقة المركزية وفك الاختناقات المرورية ، بالطرق والمحاور الرئيسية ، وربط طريق الشفا الدائري بطريق الجنوب بالإضافة إلى ربط طريق الرياض بمركز البهيته .واستمع معاليه والحضور إلى أراء واقتراحات مدراء الجهات الحكومية حول الموضوعات التي تسهم في الارتقاء بالجانب السياحي والتنموي بالمحافظة , كاشفا معاليه عن تكوين فريق استشاري بالمحافظة للتكامل التنموي .// انتهى //20:20ت م