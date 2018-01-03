الرياض 16 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 03 يناير 2018 م واسأصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت قرارًا بتشكيل لجنة رباعية تضم في عضويتها المشرف على مشروع المواليد عادل البطي، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الدكتور خالد بانصر، والمحامي والمستشار القانوني للاتحاد السعودي لكرة القدم فهد بارباع، وعضو لجنة استقطاب المواهب محيسن الجمعان.وتهدف اللجنة التي ستعمل بالتنسيق مع الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى استقبال طلبات الأندية الراغبة في تسجيل اللاعبين المواهب من مواليد المملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على ما رفعته لجنة استقطاب المواهب الكروية لمواليد المملكة .ومن المنتظر أن تستقبل اللجنة الرباعية طلبات الأندية عبر البريد الإلكتروني لشركة الاتحاد السعودي لكرة القدم , وذلك للتأكد من تسجيل اللاعبين حسب الضوابط الموضوعة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، ودراسة العروض المقدمة من الأندية للاعبين المدرجين في القائمة والبالغ عددهم ثلاثون لاعبًا .ويأتي هذا المشروع بدعم واهتمام مباشرين من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ , وذلك بعد أن وجه معاليه في سبتمبر الماضي، بتشكيل لجنة لاستكشاف المواهب الكروية في كرة القدم واستقطاب الموهوبين وذوي الإمكانات والقدرات الكروية المتميزة.// انتهى //20:23ت م