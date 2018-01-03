الصياهد 16 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 03 يناير 2018 م واسخصصت لجنة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 25 عربة طعام متنقل لخدمة الزائرين والمشاركين ، حرصًا من إدارة المهرجان على التنويع في الأصناف المقدمة، برسم اشتراك قدره 3000 ريال طوال فعاليات المهرجان، مع تزويدهم بالكهرباء والخدمات الأخرى.وأشار المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي إلى وجود شروط وضوابط تتمثل في ضرورة وجود رخصة البلدية لمزاولة النشاط، وفي حال وجود عمالة يجب أن يكونوا على كفالة صاحب العربة، إضافة وجود شهادة صحية معهم، مبينًا أن إدارة المهرجان تضمن مراقبة الأسعار، واشتراطات البيئة الصحية والسلامة والنظافة طيلة أيام الفعاليات، حتى تكون متوافقة مع أهداف المهرجان الكلية.// انتهى //20:24ت م