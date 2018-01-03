المدينة المنورة 16 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 3 يناير 2018م واسنجح مركز الأربعين للرعاية الصحية الأولية بالمدينة المنورة في تحقيق معايير الاعتماد للرعاية الصحية لحصوله على شهادة الاعتماد " سباهي ".وأوضح مساعد مدير عام صحة منطقة المدينة المنورة الدكتور أيمن بن مصطفى ينبعاوي أن اعتماد الرعاية الصحية تشمل القيادة وإدارة الجودة وسلامة المرضى والقوى العاملة وإدارة المعلومات والسجلات الطبية وحقوق المرضى وعائلاتهم والعيادات العامة والإحالة ومشاركة المجتمع وتعزيز الصحة والتوعية الصحية وصحة الأمومة والطفولة والتحصينات والأمراض غير المعدية ورعاية المسنين والأمراض المعدية وصحة الفم والأسنان وخدمات الطوارئ وصحة البيئة وخدمات المختبر وخدمات الأشعة وخدمات الصيدلة وإدارة وسلامة المرفق ومكافحة ومنع العدوى .وبين الدكتور ينبعاوي أن الاعتماد يؤكد حرص صحة المدينة المنورة على استثمار جميع الإمكانات المتاحة لتجويد وتحسين خدمات مَرَافقها الصحية بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة والرؤية السعودية 2030 ، مبيناً أن شهادة الاعتماد ما هي إلا خطوة في رحلة الجودة التي لا تنتهي وأن الهدف ليس الحصول على الشهادة إنما نشر ثقافة الجودة .تجدر الإشارة إلى أن صحة المدينة المنورة سبق أن أعلنت عن حصول خمس مراكز رعاية صحية أولية بالمدينة المنورة على شهادة الاعتماد " سباهي " وهي حي النصر وباب المجيدي وسيد الشهداء والقبلتين والخالدية .// انتهى //20:39ت م