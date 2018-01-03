عدن 16 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 03 يناير 2018 م واسأكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر كل التغيرات التي حدثت في بلاده تصب في مصلحة استكمال إنهاء الإنقلاب واستعادة السلطة الشرعية على جميع أراضي اليمن دون استثناء وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسته في العاصمة المؤقتة عدن، طبقا لما بتثه " وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ".وشدد بن دغر على أهمية تعامل الحكومة مع جميع هذه المعطيات برؤية، وخطة واضحة والاستفادة من الزخم الإقليمي والدولي غير المسبوق لدعم الشرعية اليمنية في المرحلة الراهنة.وأشار رئيس الوزراء اليمني، إلى أن انكشاف الغطاء السياسي والشعبي عن ميليشيا الحوثي والتي وصفها بالعصابة الإنقلابية.// انتهى //20:49ت م