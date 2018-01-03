الرياض 16 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 3 يناير 2018م واسأجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بسلامة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي والوفد المرافق له، بعد تعرض المروحية التي تقلهم لحادث خلال زيارتهم لجمهورية بنغلاديش.وقد عبر سمو أمير دولة الكويت عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الصادقة، داعياً الله ألا يريه أي مكروه.كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:10ت م