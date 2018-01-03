الصياهد 16 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 03 يناير 2018 م واسشَهِدتْ فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم منافسة 28 مرشحًا للفوز بجوائز الفردي "دق – شقح" والفردي "دق – صفر"، بحضور جماهيري حضر مبكر إلى ميدان الملك عبد العزيز بالصياهد الجنوبية للدهناء.وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل سلطان البقمي أنَّ منافسات اليوم شَهِدتْ مشاركة (15) مرشحًا للفردي "دق – شقح" و(13) مرشحًا للفردي "دق – صفر"، مضيفًا أنه على الرغم من الأجواء الباردة في الدهناء غير أنَّ مشاركة الجماهير الشابة والعاشقة للإبل أدفأتها بإطلاق صيحاتها، ومشايعتها، وتدويهها للإبل، في أثناء العرض.وبيّن البقمي أنَّ إدارة المهرجان خَصَّصتْ للخمسة الفائزين في فئة "الفردي – دق" نحو 1.500.000 ريال سعودي، إذ يحصل المركز الأول على 500 ألف ريال، والثاني على 400 ألف ريال، والثالث على 300 ألف ريال، والرابع على 200 ألف ريال، والخامس 100 ألف ريال.وذَكَرَ البقمي أنّ الإبل المشارِكة المترشحة للعرض والتحكيم النهائي في فئة "فردي دق - لون شقح " للملاك: حقطان ناصر حمود آل وثيلة، وحمدان فايز حمدان السبيعي، وسعد حسيان محمد الدوسري، وسعود قاعد براك الحارثي، وسيف عبدالله سيف الشلوي، وعبدالرحمن عايش سالم الشمري، وعبدالعزيز مهدي رماح القحطاني، وعبدالله مطلق طرقي الدوسري، وعبدالمحسن محمد عبدالله السبيعي، وعبود هريسان ناصر المقاطي، وفيصل ضرمان فيصل أبو ثنين، ومبارك محمد مشوط القحطاني، ومهدي فهد مهدي الدوسري، ومحمد بداح مناحي الدوسري، ونمر محمد مرزوق العتيبي.أما الإبل المرشحة للمشاركة عن فئة "فردي دق – لون صفر" فهي للملاك: إبراهيم أحمد عبدالله الشريع، وزياد معين سعيد الشيباني، وضرمان فيصل ضرمان أبو ثنين، وعباس مانع شعيفان العتيبي، وعبدالرحمن عبيد عبدالله الشيباني، وعبدالله مبارك حسين العجمي، وعوضة سعد عوضة البقمي، وفارس خصيوي ضاوي الرويس، وفهد فهاد جخدب السعدي، وفهد عبدالله أحمد الشريع، ومبارك سالم سعيد الشهراني، ومحمد فالح الفويضل الهاجري، ومحمد علي إبراهيم النفجان.// انتهى //21:14ت م