الرياض 16 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 03 يناير 2018 م واسجدد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح التأكيد على استمرار العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وبسط سلطة الدولة بما يحقق أمن واستقرار اليمن والمنطقة.وأشار خلال لقائه في مدينة الرياض، السفير البريطاني لدى، اليمن سيمون شيركليف إلى أن عمليات الجيش تكللت بالنجاح ودحر ميليشيا الحوثي في شبوه والجوف والبيضاء والساحل الغربي ومختلف الجبهات.وتطرق الفريق محسن، وفقا " لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إلى الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني بفعل سيطرة الميليشيا والانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها السكان والتي كان آخرها الممارسات التي تطال قيادات وقواعد في حزب المؤتمر الشعبي العام .وجدد السفير البريطاني من جهته موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية اليمنية والتوصل إلى حل سياسي يتوافق مع المرجعيات والقرارات الدولية .// انتهى //21:35ت م