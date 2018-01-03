الرياض 16 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 03 يناير 2018 م واسغادر فخامة رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستسياديس مساء اليوم الرياض.وكان في وداع فخامته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريتي اليونان وقبرص عصام بن إبراهيم بيت المال , وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة نيوكس بانايي , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبد العزيز الزمامي .// انتهى //21:55ت م