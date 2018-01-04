وفي الموضوع عينه، جاءت افتتاحية صحيفة "اليوم" بعنوان (الانتفاضة الإيرانية والتغيير المرتقب) ، إذ قالت إن الاحتجاجات العارمة التي شملت معظم المحافظات والمدن الإيرانية ضد نظام ولاية الفقيه، والتي دخلت يومها العاشر، لا تنحصر أسبابها في واقع الأمر كما يدعي المرشد وأذنابه في تحريضات خارجية تستهدف الخلاص من النظام.ورأت أن الاحتجاجات جاءت في ظل ممارسات إرهابية تتمحور في التدخل السافر في شؤون دول المنطقة وإشعال الفتن والحروب فيها وصرف الأموال الإيرانية الطائلة لتغذية التنظيمات الإرهابية في كل مكان، لتبقى دول العالم مشتعلة بالاضطرابات والفتن والعمل على تطوير وتحديث أسلحة الدمار الشامل ليهدد بها النظام جيران إيران وبقية دول المعمورة.وأكدت أن الاعتقالات العشوائية التي يمارسها النظام الايراني والاغتيالات وسخريته من حقوق الانسان وسائر المواثيق والقرارات والأعراف الدولية لن توقف انتفاضة الإيرانيين وغضبهم من جلاديهم، فالأنظمة القمعية التي عرف بها النظام منذ استيلائه على الحكم لا يمكن أن تستمر في ضوء تجاوزاته المتمثلة في سياستيه الداخلية والخارجية على حد سواء، فإن كان القمع الايراني وصل الى ذروته في الداخل فان دول العالم بأسرها وليس الشعب الايراني وحده لا يحبذ استمرارية النظام في عبثه وتجاوزاته وتعدياته التي مازالت دول المعمورة في كل مكان تعاني منها الأمرين.وخلصت إلى القول إن السياسة الخارجية الموغلة في الأخطاء الذريعة من خلال تبذير أموال إيران على الحركات والتنظيمات الإرهابية في أماكن متفرقة من العالم، والتشبث بمزاولة سياسة تصدير الثورة الدموية الى جيران إيران، والتدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة هي ممارسات أدت إلى إشعال الانتفاضة الكبرى التي تشهدها المدن والمحافظات الإيرانية حالياً.// يتبع //06:07 ت م 03:07جمت