وفي الموضوع نفسه، قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الوقت المناسب) إن الدعوات التي صدرت من الدول الغربية تحث إيران على مراعاة حقوق الإنسان في إحداث الانتفاضة التي تعيشها المدن الإيرانية دعوات جاءت متأخرة عطفاً على أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد منذ العام 1979، فهذا التاريخ كان وبالاً على إيران وعلى الشعب الإيراني بكل المقاييس، حيث لم تتم مراعاة تلك الحقوق أبداً وكانت معرضة للانتهاك على الدوام وبشكل يومي، ورغم محاولة إضفاء الصبغة الإسلامية على الجمهورية الإسلامية إلا أنها لم تلتزم بما فرضه الإسلام من حقوق تحفظ للنفس البشرية كرامتها بل تفننت في انتهاكها كيفما شاءت دون رقيب أو حسيب، فأهواء المرشد العام وزبانيته هي من تقرر إذا كانت حقوقاً للمواطن الإيراني فيتم منحها له أو ترفضها كما تشاء دون تبرير.وأضافت قبيل انتفاضة الشعب الإيراني صوتت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، في شهر نوفمبر الماضي على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وطالبت السلطات بـإنهاء القيود الواسعة الخطيرة على حرية التعبير والمعتقد، والاجتماع، وحرية التجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو خارج الحدود، وإنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، والأقليات، والقيادات العمالية، ونشطاء حقوق الطلبة، ومنتجي الأفلام السينمائية، والصحافيين، والمدونين، ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الإعلام، والقادة الدينيين، والفنانين، والمحامين، والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة، وأسرهم.وخلصت إلى القول : القائمة السابقة شملت كل فئات الشعب الإيراني خاصة النخبة منهم، فكان حري بالدول الغربية أن تنتبه للانتهاكات المتكررة من النظام الإيراني بحق الشعب لا أن تنتظر انتفاضة الإيرانيين ضد نظامهم الوحشي، وإن كان هناك فرصة لدعم الشعب الإيراني كما أعلن الرئيس الأميركي عبر تغريدة صباحية "كل الاحترام للإيرانيين في الوقت الذي يحاولون فيه استعادة زمام الحكم الفاسد، ستحصلون على دعم كبير من الولايات المتحدة عندما يحين الوقت".// انتهى //06:07 ت م 03:07جمت