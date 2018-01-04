الرياض 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشطاً للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، القصيم ، حائل ، الجوف ،الحدود الشمالية ). فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ) في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على ( سكاكا ، طريف ، عرعر ، رفحا ).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي. وجنوبية غربية تتحول مابعد الظهيرة الى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.// انتهى //06:09ت م