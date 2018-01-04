الداير بني مالك 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واستُختتم يوم غد الجمعة النسخة الخامسة من معرض البُن, الذي احتضنته محافظة الداير بني مالك - شرقي منطقة جازان - بحي عرقين بالمحافظة‪ ‬على مدى أسبوعين.ويقدم 40 مزارعًا البُن الخولاني ذا الجودة العالية عبر المعرض, الذي حقق نجاحات متواصلة من خلال الإقبال المتواصل من الزوار من محبي البُن, الذين يجدون فرصة للاختيار وشراء أجواد أنواع البُن عبر المعرض الذي يعد واحداً من منافذ التسويق الرئيسية لمنتج البُن على مستوى المنطقة، وأحد عوامل الجذب السياحي للتعريف بالمحافظة وبقية المحافظات الجبلية‪ .كما يشهد المعرض حُزمة من الفعاليات المصاحبة منها خيمة التسوق ومقرً الأسر المنتجة، فضلًا عن تقديم العديد من البرامج المسرحية وبرامج الأطفال والمسابقات المتنوعة, إلى جانب معارض الإدارات الحكومية المشاركة.// انتهى //06:09ت م