سول 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسسجل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية أعلى مستوى له في نهاية عام 2017 .وأفادت بيانات صادرة عن البنك المركزي لكوريا الجنوبية اليوم أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ في نهاية شهر ديسمبر 27ر389 مليار دولار، بزيادة قدرها 02ر2 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه.وأوضح البنك أن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأمريكي أدى إلى زيادة قيمة العملات الأخرى عند تحويلها إلى العملة الأمريكية، مبينًا أن كوريا الجنوبية جاءت في المركز التاسع عالميًا من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر نوفمبر.وكان احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له في تاريخه في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي (25ر387 مليار دولار) وحطم رقمه القياسي منذ شهر واحد.// انتهى //07:21ت م