طوكيو 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو اليوم بنحو 5ر2 في المئة في أول جلسة تداول في عام 2018.وصعد مؤشر (نيكي) القياسي بمقدار 12ر561 نقطة ما نسبته 46ر2 في المئة، ليصل عند مستوى 06ر23326 نقطة، في حين ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 95ر1 في المئة ما يعادل 51ر35 نقطة، ليينهي تداولاته الصباحية عند مستوى 07ر1853 نقطة.// انتهى //07:53ت م