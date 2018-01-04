طرابلس 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على لقاءات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير خارجية نيجيريا جيفري أونيما، والوزير المفوض المكلف بشؤون الكونغوليين في الخارج إيمانويل ايلونغا.ونقلت صحف الخميس دعوة الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، جميع العسكريين في ليبيا إلى التسجيل بسجلات الناخبين استعدادًا للانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها قبل نهاية العام 2018 ، وتشديده على أنَّه يحق لكل القوات النظامية والقوات المسلحة ممارسة حقها الانتخابي.وأشارت صحف الصباح إلى استنكار دار الإفتاء الليبية إلى ما يقوم به من وصفتهم بعض الغلاةِ، من تَعدٍّ على حرماتِ أموات المسلمين ونبشِ قبورِهم.واهتمت الصحف بمطالبة اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا.ونوهت صحف هذا اليوم بتوقعات قيادة القوات الأميركية العاملة في إفريقيا «أفريكوم»، هجمات محتملة يشنها تنظيم داعش الإرهابي على منطقة الهلال النفطي، وهو ما أكده الجيش الوطني على لسان الناطق الرسمي العميد أحمد المسماري، مرجحة أن يحافظ التنظيم في ليبيا على استراتيجيته الحالية التي تركز على إعادة بناء قدراته التشغيلية، واستغلال المناطق الخاضعة للسيطرة الليبية، لزعزعة استقرار البلاد.وبينت صحف ليبيا إشادة وزارة الداخلية الإيطالية بجهود السلطات الليبية في التصدي للهجرة غير الشرعية، التي ساهمت في تراجع بنسبة تزيد على الثلث خلال 2017 مقارنة بالعام 2016، حيث وصل 119 ألف مهاجر إلى إيطاليا في 2017 مقارنة بـ 181 ألفًا في 2016.// انتهى //08:35ت م