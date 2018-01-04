إسلام آباد 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واستلقى الرئيس الباكستاني ممنون حسين اتصالاً هاتفيًا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم، أن الرئيس التركي أكد خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى الليلة الماضية، تضامن بلاده مع باكستان في حربها على الإرهاب.من جانبه أعرب الرئيس الباكستاني عن امتنانه لتركيا لتضامنها مع باكستان.// انتهى //09:16ت م