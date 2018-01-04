الافلاج 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسعقدت جمعية الكشافة العربية السعودية ومركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج أمس، اللقاء الأول للمشرفين على الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة في لجان التنمية وجمعيات البر الخيرية بالافلاج ، بحضور نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، و مدير مركز التنمية الاجتماعية في الافلاج معجب محمد الكبرى .وأشار نائب رئيس جمعية الكشافة خلال اللقاء أن الأولوية الاستراتيجية العالمية في محورها الأول أكدت على إشراك الشباب ومنحهم الفرصة لتطوير المهارات والمعرفة لتمكينهم من القيام بدور فعال في الحركة الكشفية وفي مجتمعاتهم ، وتبادل المعرفة والخبرات بين الأجيال، موضحاً أن جمعية الكشافة تعتمد في تنمية العضوية على الأسس الأساسية التي تقوم عليها الحركة الكشفية وتتمثل في الهدف والمبادئ والطريقة الكشفية، وهو ما نص عليه دستور المنظمة الكشفية العالمية .من جانبه استعرض مفوض تنمية العضوية بالجمعية الدكتور عبدالله بن عمر بن جحلان ، خطط الجمعية في دعم تلك اللجان والجمعيات لتأهيل قياداتها الكشفية،مشيداً بالفرق وعشائر الجوالة في لجان التنمية التي شاركت خلال السنوات الأخيرة الماضية في مناسبات عدة، من أهمها خدمة الحجاج والمعتمرين والمشاركة في المؤتمر الكشفي العالمي الــ 41 ، والمنتدى العالمي الــ 13 في أذربيجان، وتناول في ختام حديثه آلية التسجيل ، والفرص المتاحة للمشاركة في المناسبات.// انتهى //09:37ت م